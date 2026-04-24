Russia e Israele esclusi dai premi della Biennale di Venezia

Questa decisione esclude i due Paesi dalla competizione per i prestigiosi Leoni d’Oro e d’Argento

La Giuria internazionale della mostra d’arte Biennale di Venezia ha deciso di escludere Israele e Russia dall’assegnazione dei premi, citando il fatto che i leader dei due Paesi (Netanyahu e Putin) sono attualmente accusati di crimini contro l’umanità dalla Corte penale internazionale.

Questa decisione esclude di fatto i due Paesi dalla competizione per i prestigiosi Leoni d’Oro e d’Argento, inclusi quelli per la miglior partecipazione nazionale e per il miglior partecipante individuale.

La decisione è stata presa da una giuria interamente femminile, presieduta da Solange Farkas e composta da Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi