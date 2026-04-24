Oroscopo di oggi, venerdì 24 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 24 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Oggi che la Luna passa in Gemelli, ritroviamo la nostra vivacità. Teniamo alto l’umore, progettiamo viaggi, gite o iniziative culturali. Gli intoppi sono risolvibili facendo tesoro dell’esperienza, in modo da non commettere gli stessi errori.
Toro
Né male né bene, né allegri né tristi, le emozioni sono blindate. Qualcosa dentro di noi reclama per uscire? Diamoci il tempo di fare chiarezza. Una persona simpatica e spensierata entra all’improvviso nella nostra vita, sconvolgendo i nostri piani.
Gemelli
La Luna, Mercurio e Plutone ci favoriscono, promuovendo incontri e progetti di ampio respiro. Concludiamo tutto in fretta e usciamo con gli amici. Novità. La sicurezza in noi stessi agisce da calamita e attira occasioni favorevoli e persone autorevoli.
Cancro
Nulla di nuovo sotto il cielo, ci possiamo sentire un po’ annoiati, ma invece di cercare diversivi, assecondiamo l’inclinazione all’interiorità. Un amore a distanza ci crea inquietudine? È nella lontananza però che si verifica l’intensità del rapporto.
Leone
Disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che a prescindere dall’età, ci rende sempre intramontabili. Ammirati e corteggiati, calamitiamo tutti gli sguardi in ogni situazione, suscitando qualche invidia.
Vergine
Luna storta dai Gemelli, ma senza gravi conseguenze. Soltanto uno stato d’animo poco incline alle chiacchiere e che rifugge ogni forma di mondanità. Piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia capricciosa da evitare.
Bilancia
Fra soci uno scontro appare inevitabile, soprattutto se facendo leva sul nostro senso del dovere, ci accollano rogne da risolvere e clienti super esigenti. “Facciamo buon viso a cattivo gioco”, solo se riteniamo che la rinuncia di oggi porterà vantaggi domani.
Scorpione
Organizziamo una rimpatriata con dei vecchi amici. Possiamo aggiornarci sulle ultime novità, ascoltare della buona musica, guardare un film. Attiviamoci in anticipo nella ricerca di un alloggio, per organizzare nei minimi dettagli una vacanza di gruppo.
Sagittario
Teniamo testa agli intralci, senza perdere il sorriso. Fermento in amore. Buttiamoci, ma non forziamo i tempi, “se son rose, fioriranno”. Gli amici possono fare molto per noi. Pur se abbiamo altro per la testa, lasciamoci contagiare dalla loro allegria.
Capricorno
Godiamoci una giornata di quiete, che sembra essere così ben condivisa dall’amato e dai familiari: il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un’ottima idea pulire la casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili, liberarla dalle cianfrusaglie.
Acquario
Con il favore della Luna esaltata da Plutone, siamo come l’Aria, il nostro elemento, leggeri, ma non frivoli. Carismatici e impegnati, un punto di riferimento. Le difficoltà restano, ma abbiamo le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione.
Pesci
Cerchiamo di mantenere il buonumore, anche se non tutto va come desiderato e resistiamo alla tentazione di scatenare discussioni in famiglia. I problemi ci sembrano più grandi di quanto non siano in realtà? Barbanera consiglia di cambiare punto di vista.