Oggi su Rai 3 a “Elisir” labirintite, orticaria e salute delle ginocchia

La nuova puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 24 aprile, alle 10.50 su Rai 3, dedicherà lo spazio iniziale alla labirintite
La nuova puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 24 aprile, alle 10.50 su Rai 3, dedicherà lo spazio iniziale alla labirintite, un’infiammazione dell’orecchio interno, che gestisce equilibrio e udito. Si tratta di una patologia abbastanza diffusa, in particolar modo nelle donne, ma che può interessare tutte le età. Quali sono i sintomi con cui si manifesta? Cosa può essere fatto per curarla? Ne parlerà in studio il professor Andrea Gallo ordinario di Otorinolaringoiatria alla Sapienza Università di Roma.
A seguire, nella rubrica “In corpore sano”, si parlerà di come preservare la salute delle ginocchia. Le ginocchia sono tra le articolazioni più sollecitate del nostro corpo: sostengono il peso corporeo, permettono movimenti fondamentali come camminare, correre, salire le scale e piegarsi. Proprio per questo sono anche soggette a numerose patologie e infortuni. Come fare a mantenerle sane? Quali esercizi possono essere utili? Approfondirà questo argomento il professor Stefano Lepore, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia 1 all’Ospedale Cardarelli di Napoli.
Infine, protagonista della rubrica “ABC della salute” sarà l’orticaria: un’eruzione cutanea abbastanza comune, che si manifesta con arrossamento, prurito e pomfi pruriginosi sulla pelle. Quali sono le cause dell’orticaria? Quanto può durare? Come si tratta? Risponderà a tutte le domande la professoressa Ornella De Pità, responsabile Ricerca Clinica Traslazionale e Trial Clinici presso l’IDI-IRCCS di Roma.