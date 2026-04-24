Oggi su Rai 3 a “Elisir” labirintite, orticaria e salute delle ginocchia

La nuova puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 24 aprile, alle 10.50 su Rai 3, dedicherà lo spazio iniziale alla labirintite, un’infiammazione dell’orecchio interno, che gestisce equilibrio e udito. Si tratta di una patologia abbastanza diffusa, in particolar modo nelle donne, ma che può interessare tutte le età. Quali sono i sintomi con cui si manifesta? Cosa può essere fatto per curarla? Ne parlerà in studio il professor Andrea Gallo ordinario di Otorinolaringoiatria alla Sapienza Università di Roma.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano”, si parlerà di come preservare la salute delle ginocchia. Le ginocchia sono tra le articolazioni più sollecitate del nostro corpo: sostengono il peso corporeo, permettono movimenti fondamentali come camminare, correre, salire le scale e piegarsi. Proprio per questo sono anche soggette a numerose patologie e infortuni. Come fare a mantenerle sane? Quali esercizi possono essere utili? Approfondirà questo argomento il professor Stefano Lepore, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia 1 all’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Infine, protagonista della rubrica “ABC della salute” sarà l’orticaria: un’eruzione cutanea abbastanza comune, che si manifesta con arrossamento, prurito e pomfi pruriginosi sulla pelle. Quali sono le cause dell’orticaria? Quanto può durare? Come si tratta? Risponderà a tutte le domande la professoressa Ornella De Pità, responsabile Ricerca Clinica Traslazionale e Trial Clinici presso l’IDI-IRCCS di Roma.