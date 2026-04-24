Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata in primo grado a 24 anni

Lo ha deciso la Corte di assise di Parma, al termine di una Camera di consiglio durata circa 3 ore

Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi, la giovane mamma parmense era accusata di aver ucciso i suoi figli subito dopo averli partoriti. Lo ha deciso la Corte di assise di Parma, al termine di una Camera di consiglio durata circa 3 ore. La 22enne aveva dato alla luce – all’insaputa dei genitori e del fidanzato – due bambini: uno il 12 maggio del 2023 l’altro il 7 agosto del 2024, seppellendone poi i resti nel giardino della casa di famiglia a Vignale di Traversetolo.

L’imputata è stata invece assolta dall’omicidio del primogenito. I giudici hanno anche riqualificato una delle due soppressioni di cadavere, quella relativa al secondo figlio, nel meno grave reato di occultamento di cadavere. Anche il gip di Parma che a settembre 2024 aveva disposto i domiciliari aveva aderito a questa tesi.

Chiara Petrolini oggi è agli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico nella stessa casa teatro della vicenda) da settembre 2024. La Procura di Parma aveva chiesto una condanna a 26 anni di reclusione, ritenendo l’imputata capace di intendere e volere al momento dei fatti.