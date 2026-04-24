Mondiali, biglietti alle stelle: la finale costa 2,3 milioni di dollari. Gli “econimici” 11mila

I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale della FIFA

Due milioni e trecentomila dollari per vedere una partita di calcio. È il prezzo reale di alcuni biglietti per la finale del Mondiale messi in vendita sul mercato di rivendita ufficiale della FIFA. La partita è quella del 19 luglio al MetLife Stadium, New Jersey. La finale, ovviamente. Quattro posti, tribuna inferiore, niente di esotico. Prezzo: 2.299.998,85 dollari l’uno. La FIFA non interviene sui prezzi del mercato secondario, ma incassa comunque: 15% da chi compra e 15% da chi vende. In pratica, su un biglietto da 2,3 milioni, la federazione mondiale porta a casa circa 690mila dollari.

Il resto del listino segue la stessa logica. Un posto “standard” sempre nella tribuna inferiore supera i 200mila dollari. In piccionaia si scende, si fa per dire, a 138mila. A pochi metri, stessa categoria, si trovano offerte a 23mila. Il prezzo non è una scienza esatta, è una scommessa.

I biglietti “più economici” per la finale partono da poco più di 10.900 dollari: quattro posti quasi in cima allo stadio, dietro la porta. Il confronto con il 2022 è brutale: allora il top era intorno ai 1.600. A gennaio, sullo stesso mercato, il picco era fermo a 230mila dollari. In pochi mesi si è entrati in un’altra dimensione.

La differenza rispetto al passato è tutta qui: non ci sono tetti. Nelle edizioni precedenti la rivendita non poteva superare il valore nominale. Stavolta la FIFA ha scelto di lasciare mano libera, sostenendo che così si evita il passaggio a piattaforme esterne. Nel frattempo, però, il mercato internoMondia replica le stesse dinamiche, con margini garantiti.

Anche le altre partite non scherzano. Le semifinali superano i 9-11mila dollari, sul canale ufficiale. Le gare degli Stati Uniti nella fase a gironi oscillano tra i 1.900 e i 4.100 dollari. Il Canada viaggia poco sotto. I quarti arrivano fino a 5.700 dollari. Il terzo posto si “accontenta” di poco più di mille.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)