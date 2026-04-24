Il 23 maggio torna la Notte dei Musei di Roma

In contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, sabato 23 maggio si terrà a Roma l’edizione numero sedici della Notte dei Musei

In contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, sabato 23 maggio si terrà a Roma l’edizione numero sedici della Notte dei Musei, la storica manifestazione che celebra l’incontro in notturna tra arte e spettacolo promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

La Notte dei Musei 2026 proporrà, come consuetudine, l’apertura straordinaria dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00), dei Musei Civici di Roma Capitale e di molti altri spazi culturali della città, unita a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo selezionati tramite l’apposito avviso concorrenziale “Notte dei Musei 2026”, pubblicato sul sito di Zètema Progetto Cultura alla pagina https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/ppgare_detail.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/openProcedura.action¤tFrame=7&codice=A00131. Gli Enti, le Associazioni, le Società o gli altri soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, potranno presentare i propri progetti entro le ore 12.00 del 6 maggio 2026.

“La grande trasformazione di Roma passa anche dalla cultura e da iniziative come ‘La Notte dei Musei di Roma’. È una trasformazione che coinvolge le strutture museali romane che in questi primi mesi hanno fatto registrare un numero di visitatori molto importante, a testimoniare l’apprezzamento di romane e romani per la proposta culturale, e che coinvolgerà anche associazioni, enti, società e altri soggetti che arricchiranno le opportunità culturali per la cittadinanza. Siamo felici di poter confermare una disseminazione culturale che mescola i linguaggi e vuole parlare a tutti, perché la cultura è un bene comune” – dichiara Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria.

Tra i Musei Civici coinvolti: Musei Capitolini, Musei Capitolini Centrale Montemartini, Museo dell’Ara Pacis Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi, Parco Archeologico del Celio.