Edoardo G. Giannini nuovo Presidente nazionale SIGE

La Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE) ha un nuovo Presidente. È il Professor Edoardo Giovanni Giannini

La Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE) ha un nuovo Presidente. È il Professor Edoardo Giovanni Giannini, Professore Ordinario di Gastroenterologia presso l’Università degli Studi di Genova e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Clinica Gastroenterologica dell’AOM IRCCS Policlinico San Martino, eletto a conclusione del Congresso Nazionale FISMAD 2026, svoltosi a Roma dal 16 al 18 aprile.

Il Professor Giannini, tra i più autorevoli esperti italiani nel campo dell’epatologia clinica e della gestione del paziente affetto da epatocarcinoma, Adjunct Full Professor presso la Yale University School of Medicine e autore di oltre 400 pubblicazioni su riviste internazionali, raccoglie il testimone dal Professor Luca Frulloni, Ordinario di Gastroenterologia all’Università di Verona, che ha guidato la Società negli ultimi tre anni consolidando il ruolo scientifico, istituzionale e federativo all’interno di FISMAD e a livello europeo in seno a UEG.

La SIGE, fondata a Milano nel 1935 da Ferdinando Micheli e Cesare Frugoni, è oggi una delle società scientifiche di riferimento per la medicina italiana: riunisce circa 1.200 soci tra universitari, ospedalieri e liberi professionisti, è socia fondatrice di FISMAD (Federazione Italiana delle Società delle Malattie dell’Apparato Digerente), è iscritta alla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM) e figura nell’elenco ministeriale delle Società Scientifiche ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco).

L’elezione è avvenuta all’unanimità da parte del Consiglio Direttivo della Società. Il mandato presidenziale, secondo quanto previsto dallo Statuto, avrà durata triennale.

“Assumere la presidenza della SIGE è per me un onore e una responsabilità che accolgo con gratitudine”, dichiara il Prof. Edoardo Giovanni Giannini. “Ringrazio il Prof. Frulloni per il lavoro svolto in questi anni, che ha consolidato il ruolo scientifico e istituzionale della Società in Italia e in Europa. La gastroenterologia italiana vive una fase di profonda trasformazione: nuove terapie in epatologia e oncologia digestiva, l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla diagnostica e sull’endoscopia, la necessità di ripensare i percorsi di cura per le malattie infiammatorie croniche intestinali. In questo triennio lavoreremo per rafforzare il dialogo con le istituzioni sanitarie, investire sulla formazione dei giovani gastroenterologi e consolidare la collaborazione con le società federate in FISMAD e con UEG (United European Gastroenterology) a livello europeo. La SIGE deve continuare a essere una società scientifica capace di parlare con rigore alla ricerca, con concretezza al Servizio Sanitario Nazionale e con chiarezza ai pazienti”.

“Concludo questo triennio alla guida della SIGE con la consapevolezza di aver lavorato, insieme al Consiglio Direttivo e a tutti i soci, per rafforzare il profilo scientifico e istituzionale della nostra Società. Sono stati anni intensi, nei quali la gastroenterologia italiana ha saputo dare un contributo sostanziale al dibattito scientifico internazionale e al confronto con le istituzioni del nostro Paese, sia sul versante della ricerca, sia su quello dell’organizzazione dell’assistenza ai pazienti con malattie dell’apparato digerente. Al Prof. Giannini, vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro: sono certo che saprà imprimere alla SIGE una visione lungimirante, valorizzando il patrimonio di competenze, relazioni e credibilità che la nostra Società ha costruito in oltre novant’anni di storia”, afferma il Presidente uscente, Prof. Luca Frulloni.