Crans Montana, la Svizzera chiede all’Italia le spese mediche. Tajani: “Non pagheremo”

Il rimborso chiesto è di 100.000 franchi per le spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion

La Svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100.000 franchi delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il breve ricovero di tre giovani italiani rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana.

L’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, ha però escluso il pagamento richiamando il rispetto di un principio di reciprocità: “Il nostro Paese si è fatto carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all’Ospedale Niguarda di Milano e la protezione civile della Valle d’Aosta ha partecipato ai soccorsi con un proprio elicottero nelle prime ore della tragedia”.

“Mi pare che sia ovvio che non pagheremo. La responsabilità è soltanto di chi gestiva il locale e di chi non ha fatto fare i controlli. Non c’è alcuna responsabilità italiana – ha aggiunto – devono pagare gli svizzeri”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.