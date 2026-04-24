Alfasigma cede a Fine Foods il 100% di Sofar

Alfasigma S.p.A. comunica di aver sottoscritto un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale della propria controllata Sofar S.p.A. cui afferisce lo stabilimento produttivo di Trezzano Rosa, a Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Alfasigma S.p.A. comunica di aver sottoscritto un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale della propria controllata Sofar S.p.A. cui afferisce lo stabilimento produttivo di Trezzano Rosa, a Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

L’operazione riflette la visione strategica di Alfasigma di focalizzare i propri investimenti nelle aree in cui può esprimere al meglio le proprie competenze offrendo il massimo valore ai pazienti, un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo e un posizionamento distintivo.

Fine Foods è una CSDMO (Contract Solutions Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente con sede a Bergamo, quotata su Euronext STAR Milan (ticker: FF) e attiva nello sviluppo e nella produzione conto terzi per i settori nutraceutico, farmaceutico e cosmetico.

Alfasigma manterrà la titolarità dei prodotti attualmente realizzati presso lo stabilimento produttivo di Trezzano Rosa. La produzione proseguirà attraverso un contratto di fornitura a lungo termine con Fine Foods, garantendo la continuità per pazienti, consumatori e clienti.

Il CEO Francesco Balestrieri ha dichiarato: “Mentre Alfasigma continua a crescere a pieno ritmo, stiamo compiendo scelte strategiche mirate. Ridefinendo la nostra presenza produttiva, rafforziamo la nostra capacità di investire in maniera selettiva in aree dove possiamo davvero fare la differenza e generare il massimo valore. Questo approccio ci consente di accelerare l’innovazione e focalizzare le nostre priorità terapeutiche in immunologia, gastroenterologia e area vascolare. L’Italia si conferma il pilastro della presenza strategica e industriale di Alfasigma, dato che la maggior parte della produzione viene realizzata in Italia. Abbiamo recentemente approvato un piano di investimenti di circa 130 milioni di euro per i prossimi tre anni, destinato principalmente al territorio nazionale, in un’ottica di potenziamento dei centri di eccellenza per lo sviluppo futuro del portfolio.”

In particolare, sono previsti ulteriori e significativi investimenti per lo stabilimento di Alanno, polo di eccellenza per la produzione sterile, e per lo stabilimento di Pomezia, centro all’avanguardia per la tecnologia softgel. Inoltre, nello stabilimento Biosint di Sermoneta l’attenzione sarà rivolta principalmente alla modernizzazione dei processi di produzione.

Alfasigma si conferma così tra le principali aziende leader del settore farmaceutico in Italia.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive usuali per operazioni di analoga natura.