Alcaraz salta Roma e Roland Garros: “È un momento complicato, ne uscirò più forte”


L’annuncio dello spagnolo sui social

Carlos Alcaraz salterà per infortunio i tornei di Roma e del Roland Garros. “Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in pista. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di qui” lo ha scritto oggi il tennista spagnolo nei suoi profili social.

agnesepriorelli

Giornalista