Alcaraz salta Roma e Roland Garros: “È un momento complicato, ne uscirò più forte”

L’annuncio dello spagnolo sui social
Carlos Alcaraz salterà per infortunio i tornei di Roma e del Roland Garros. “Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in pista. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di qui” lo ha scritto oggi il tennista spagnolo nei suoi profili social.
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX
— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026