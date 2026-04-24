After the Teese il primo maggio glam de La Bottega degli Artisti – 1 maggio 2026 dalle 11.00 a La Bottega degli Artisti – Via degli Scipioni 163 – Roma

Un Primo Maggio romano glamour e scintillante, un tuffo in un’epoca dorata dove l’eleganza, la seduzione e l’arte performativa si fondono in un’esperienza immersiva senza precedenti. Arriva “AFTER THE TEESE”, un evento esclusivo che trasformerà il Secret Theatre La Bottega degli Artisti nell’epicentro del glamour internazionale, una giornata che vuole essere il “naturale prolungamento” dell’attesissimo spettacolo “Nocturnelle” della regina del burlesque Dita Von Teese che si svolgerà al Teatro Brancaccio nella serata del 30 aprile.

Dalle ore 11:00 del mattino, le porte del celebre teatro vintage di Via degli Scipioni si apriranno per svelare un mondo fatto di piume di struzzo, cristalli scintillanti e atmosfere da speakeasy. Un modo radicalmente diverso di vivere la festa dei lavoratori in città, celebrando l’arte, l’artigianato d’eccellenza e la cultura dello spettacolo in un quartiere, Prati, che per un giorno sembrerà un incrocio tra la Parigi della Belle Époque e la Las Vegas dei grandi show.

Un evento che unisce magistralmente la tradizione e l’arte: durante il giorno, infatti, non mancheranno i classici stuzzichini tipici del Primo Maggio romano, offrendo ai visitatori un connubio perfetto per gli occhi e per il palato.

Il Tributo a Dita Von Teese e l’Eredità Italiana

“AFTER THE TEESE” nasce come un omaggio e un prolungamento naturale della magia creata da Dita Von Teese. La star americana, da oltre vent’anni, ha il merito indiscusso di aver ridato vita a un’arte che rischiava di perdere il suo profondo contenuto storico, riportandola sotto la luce dei media mondiali. Senza questa grande innovatrice, il burlesque non vivrebbe l’attuale rinascimento. E proprio in Italia, questa forma d’arte ha trovato eredi artistiche di livello internazionale, capaci di fondere la sensualità del burlesque con la classe e lo stile inconfondibile del nostro Paese.

L’Eccellenza Italiana che Illumina il Mondo: Aster Lab

Il cuore pulsante della giornata sarà l’esposizione esclusiva delle creazioni firmate Aster Lab, il brand italiano di alta bigiotteria che ha conquistato i palcoscenici di tutto il mondo. Fondato nel 2014 da Claudio e Roberta Menichini, eredi di una solida tradizione artigianale, Aster Lab è diventato il punto di riferimento globale per i gioielli da spettacolo.

Le loro creazioni, interamente realizzate a mano in Italia con cristalli Swarovski e Preciosa e placcature in oro 24K, sono i gioielli iconici che brillano nei più grandi show internazionali di Las Vegas, New York, Londra e Parigi. Fornitori ufficiali di corone e scettri per Drag Race Italia e Drag Race España, i maestri di Aster Lab hanno saputo esportare uno stile italiano inconfondibile, a cui oggi si ispirano le più grandi star internazionali, abbracciando in pieno l’estetica delle showgirl Las Vegas style.

Durante l’esposizione, i visitatori avranno un’opportunità unica: provare l’ebbrezza del palcoscenico indossando i gioielli da spettacolo e scattarsi un selfie in perfetto stile Las Vegas. Un modo per immortalare e non disperdere la magia dell’atmosfera vissuta la sera prima con Dita Von Teese.

Holly’s Good: La Musa e Star Internazionale

A incarnare perfettamente questa fusione tra artigianato italiano e respiro internazionale è Holly’s Good, testimonial ufficiale di Aster Lab e vera e propria icona del burlesque mondiale. Definita “The Sweetest Side of Burlesque”, la performer romana ha raggiunto l’apice della sua carriera vincendo il prestigioso titolo di “Most Classic” al Burlesque Hall of Fame (BHOF) di Las Vegas nel 2019, l’Oscar del burlesque.

Per lei, Aster Lab ha creato l’esclusiva linea “Holly Body Jewel”, un capolavoro di luce e design che i visitatori potranno ammirare da vicino durante l’evento. La presenza e l’ispirazione di Holly’s Good, che calca regolarmente i palcoscenici dei più importanti festival da Montreal a Berlino, conferiscono all’evento un’autentica caratura internazionale, dimostrando come la classe italiana abbia conquistato il mondo dello spettacolo.

La Regia di Francesco Felli e lo Speakeasy Serale

A tessere le fila di questa giornata straordinaria sarà l’attenta regia di Francesco Felli, direttore artistico de La Bottega degli Artisti. Regista pluripremiato (con candidature ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento per i suoi lavori cinematografici), Felli ha trasformato il suo Secret Theatre in un tempio dell’intrattenimento di qualità, registrando continui sold-out.

Sotto la sua guida, “AFTER THE TEESE” non sarà una semplice esposizione, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. La giornata, concepita come un “porte aperte” continuo, offrirà al pubblico un susseguirsi di emozioni: dal brunch con stuzzichini tipici, alla musica live, fino all’Open Stage che permetterà a nuovi talenti di esibirsi.

L’evento culminerà con lo Speakeasy a partire dalle ore 20:00, la serata prenderà vita con esibizioni mozzafiato di star internazionali del burlesque, performance teatrali e canore, in un’atmosfera intima e seducente dove il lusso dei gioielli Aster Lab incontrerà la magia della performance dal vivo.

Dettagli dell’evento:

• Nome: AFTER THE TEESE

• Data: 1 Maggio 2026

• Location: La Bottega degli Artisti (Secret Theatre), Via degli Scipioni 163, Roma (Quartiere Prati)

• Programma Daytime (dalle 11:00): Esposizione gioielli Aster Lab, Selfie Las Vegas Style, Brunch con stuzzichini tipici del 1° Maggio, Musica Live, Open Stage Burlesque. “open”

• Programma Night-time (dalle 20:00): Speakeasy Party con esibizioni di star internazionali del burlesque, performance teatrali e canore. (gradita prenotazione)

• Info e Contatti: www.labottegadegliartisti.it | Tel: +39 333.1604939