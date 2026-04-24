A “Geo” oggi su Rai 3 focus sulla missione Artemis II

Venerdì 24 aprile, alle 16.20 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Con la missione Artemis II, dopo più di cinquant’anni, siamo tornati a sfiorare e a guardare alla Luna. Durata 10 giorni, è rientrata l’11 aprile, compiendo un affascinante viaggio intorno alla Luna. In studio, per capire cosa è successo davvero, cosa significa, e dove ci porterà questa missione ci saranno Sara Pastor, ingegnera spaziale dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), Gianluca Masi, astrofisico, fondatore e responsabile del progetto Virtual Telescope e l’attivista ed ecofumettista, Alessia Iotti, in arte Alterales.