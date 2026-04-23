Ute Lemper a “Splendida cornice” stasera su Rai 3

Giovedì 23 aprile in prima serata su Rai 3, Geppi Cucciari conduce una nuova puntata di “Splendida cornice”, ricca di incontri, racconti e sorprese

Giovedì 23 aprile in prima serata su Rai 3, Geppi Cucciari conduce una nuova puntata di “Splendida cornice”, ricca di incontri, racconti e sorprese, tra cultura e intrattenimento.

Tra gli ospiti della puntata del programma di Rai Cultura, l’icona internazionale del teatro musicale Ute Lemper, protagonista di una speciale esibizione su “Blowing in the wind” con il musicista Vana Gierig al piano, l’attore italiano Diego Abatantuono e lo chef stellato Giorgio Locatelli.

E ancora, la cantante Mietta, al centro di un originale momento musicale insieme alla padrona di casa Geppi Cucciari su “Vattene amore”, l’ex calciatore Fulvio Collovati, e, alla Lampada di Splendida Cornice Walter Contipelli “Wally”, fondatore del collettivo artistico Orticanoodles.

Da Bologna, poi, Flavia Tommasini del progetto di street poster art Cheap, e, dagli studi Rai Teulada di Roma, la scrittrice Marina Viola.

Spazio anche alle performance dal vivo: in scena il ballerino del Teatro della Scala di Milano Ted Cooper, con coreografie firmate da Marco Pelle, per un omaggio a Prince e David Bowie, e un’esibizione su “Eccezionale veramente” del pianista Carlo Cementeri e del tenore Alex Elvi Zini.

Come da tradizione, il confronto in studio sarà animato dal pubblico autocertificato nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — chiamati a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicoterapeuta Roberta Vitali.

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia e le performance dal vivo della band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.