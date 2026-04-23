Usa, licenziato il segretario della marina John Phelan

Ad annunciarlo è stato il Pentagono con una dichiarazione in cui non ha fornito una motivazione né ha specificato se la decisione

Il Segretario della Marina degli Stati Uniti, John C. Phelan, è stato licenziato dal capo del Pentagono Pete Hegseth dopo tensioni su costruzione navale e dispiegamento della flotta nel mondo.

Ad annunciarlo è stato il Pentagono con una dichiarazione in cui non ha fornito una motivazione né ha specificato se la decisione di andarsene fosse stata sua. Reuters scrive che, secondo alcune fonti, Phelan si sarebbe scontrato con il segretario della difesa degli Pete Hegseth e altri leader militari. Al suo posto ci sarà il vice Hung Cao.