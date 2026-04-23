Su Rai 4 la quinta stagione della SWAT con gli episodi 16, 17 e 18: la trama

Giovedì 23 aprile in prima serata, torna con 3 episodi su Rai 4 la quinta stagione l’amatissima serie d’azione poliziesca SWAT
Giovedì 23 aprile 2026, in prima serata, torna su Rai 4 la quinta stagione dell’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.
Nell’episodio 16 “Complotto”, viene diffuso in rete un video in cui si vede Hondo che giustizia due poliziotti. Si tratta chiaramente di un fake, ma la Polizia lo cerca, anche se la squadra Venti è pronta a sostenerlo.
Nell’episodio 17 “Torri di fuoco”, a Los Angeles esplodono delle torri di greggio. Il responsabile potrebbe essere un uomo che ha perso il suo migliore amico per colpa di alcuni pozzi vicini alla sua abitazione. La S.W.A.T. interviene.
Nell’episodio 18 “Tutto in famiglia”, durante una sparatoria viene ucciso un giudice, vecchio amico di Hicks. A breve distanza, avviene un’altra sparatoria. La S.W.A.T. indaga. Intanto Terry, il fratello di Luca, viene arrestato.