Stasera su Rai 1 “Uno sbirro in Appennino” con gli episodi 5 e 6: la trama

In prima serata su Rai 1 torna la fiction “Uno sbirro in Appennino” con Claudio Bisio: la trama degli episodi “Il killer dei ladri” e “La resa dei conti”

Giovedì 23 aprile 2026 alle 21:30 su Rai 1 torna la nuova fiction “Uno sbirro in Appennino” con protagonista il commissario interpretato da Claudio Bisio.

Nell’episodio 5 “Il killer dei ladri”, Il sicario “L’Aragosta” giustizia pericolosi ladri lasciando messaggi inquietanti legati alla lista dei “Magnifici 10”. Mentre Benassi indaga, Amaranta si infiltra tra gli spacciatori per dimostrare il suo valore, costringendo il collega a seguirla nell’ombra. La svolta arriva quando la scientifica identifica un DNA inaspettato sulla scena.

Nell’episodio 6 “La resa dei conti”, le indagini svelano una verità scioccante: il killer è Musiani, veterano e amico di Benassi, spinto dalla vendetta contro un sistema inefficace. Intanto, Amaranta chiede il trasferimento a Napoli, scuotendo profondamente il commissario. Tra il tradimento di un collega e l’addio a un legame speciale, Benassi affronta una dura crisi esistenziale.