Salvati 90 migranti nel Mediterraneo dalla Ong Resqship. Trasportati a Lampedusa

Al largo di Pozzallo, nel Ragusano, una motovedetta della guardia costiera ha soccorso altre 39 persone su un barcone

Novanta persone sono state tratte in salvo nel Mediterraneo in tre diverse operazioni di salvataggio condotte in una sola notte dal veliero Nadir della ong Resqship. I migranti sono stati trasportati tutti a Lampedusa.

Uno dei tre salvataggi ha riguardato 47 persone che erano rimaste bloccate su una piattaforma petrolifera abbandonata nel Mediterraneo. Tra loro anche donne in gravidanza e bambini. Gli altri due interventi hanno portato soccorso ad altrettante imbarcazioni che si trovavano in difficoltà: a bordo altre 43 persone.

IN 39 SOCCORSI AL LARGO DI POZZALLO, NEL RAGUSANO

Salvataggio di migranti nella notte al largo Pozzallo, di fronte alla costa ragusana. Una motovedetta della guardia costiera ha soccorso 39 persone su un barcone. Lo sbarco è avvenuto questa mattina alle 9.

I migranti, tutti uomini e di nazionalità del Bangladesh, non presentano particolari criticità sanitarie, secondo quanto riferisce il sindaco Roberto Ammatuna, tranne un ragazzo che a causa del freddo ha accusato malori e capogiri. I medici hanno eseguito tutte le cure del caso e il giovane è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Baglieri di Modica. In questo momento le sue condizioni sanitarie non destano preoccupazione.

“L’ennesimo sbarco autonomo a Pozzallo – afferma Ammatuna -. Un ringraziamento a tutte le organizzazioni impegnate nella delicata operazione, che come sempre è stata coordinata dalla prefettura di Ragusa”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)