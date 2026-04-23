Rai Storia racconta Gonzalo Guerrero e il caso Nerone

In prima serata su Rai Storia Gonzalo Guerrero, soldato spagnolo che si trasforma in capo guerriero Maya, e a seguire il caso Nerone

Giovedì 23 aprile 2026 alle 21:20 Rai Storia propone “Tra due mondi: la storia di Gonzalo Guerrero”. u n soldato spagnolo che si trasforma in capo guerriero Maya, un eroe della cultura popolare per il Messico moderno.

A seguire, alle 22:30, per “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” il caso Nerone. L”imperatore romano è considerato uno dei più brutali, folli e crudeli sovrani della storia. Ma da decenni è al centro di una rivalutazione del suo operato. Dunque: commise davvero i crimini per cui è ricordato? Giorgio Zanchini introduce ”il caso Nerone” con ospite in studio il prof. Umberto Roberto, dell’università Federico II di Napoli.