“Pressioni” è il nuovo singolo di nicolainmusica, che torna sulle scene con un pop rock energico e melodico. Il brano unisce gli strumenti acustici del rock ai synth tipici del pop moderno

Pressioni” è il nuovo singolo di nicolainmusica, che torna sulle scene con un pop rock energico e melodico. Il brano unisce gli strumenti acustici del rock ai synth tipici del pop moderno, con una produzione che strizza l’occhio ai Fast Animals and Slow Kids e all’indie dei Royel Otis.

Nasce dalle pressioni di settembre (molto diverse dalle impressioni di cui parlava il celebre brano della PFM), quel momento dell’anno in cui il mondo riparte e chi è fuori dal gioco della società si sente sempre meno. Pressioni è un brano che racconta il ritrovarsi senza alcun rimedio nella vita adulta e dello scontro tra le ambizioni proprie e quelle degli altri.

“In Pressioni – spiega nicolainmusica – racconto quella sensazione sospesa tra il bisogno autentico di trovare il proprio posto e il peso, spesso silenzioso, di doverlo fare in fretta. È uno spazio fragile dove restare in equilibrio”.

Chi è nicolainmusica

nicolainmusica è un cantautore siciliano classe ’99, nato a Modica. Nicola inizia il suo percorso musicale a 13 anni per caso, con una chitarra lasciata a impolverare nella stanza del fratello: da lì, la musica diventa il suo modo più autentico di esprimersi.