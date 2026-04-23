Oroscopo di oggi, giovedì 23 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 23 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
È una giornata propizia, per accettare un invito a un grande pranzo con parenti vicini e lontani. Una buona occasione per risentire il senso di appartenenza. Intesa nella relazione, per concretizzare un progetto comune che getta solide basi per il nostro futuro.
Toro
Circondata da stelle favorevoli, la nostra Luna ci fornisce concretezza, fiuto e forza di volontà. Ottimi presupposti per avanzare in ogni settore. Agevoli i viaggi, gli affari e i rapporti di lavoro. Dialogo nella coppia, oggi è facile capire e farci capire.
Gemelli
Un ritiro momentaneo dalla mischia per goderci il riposo. “Aprile, dolce dormire”, poltriamo a volontà. Nell’ozio affiorano vere e proprie illuminazioni. Sogni importanti, riflettiamo su come realizzarli. Un viaggio da non rimandare per ottenere ciò che desideriamo.
Cancro
La Luna amica in Toro ci restituisce certezze, vigila sui nostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa le spigolosità del carattere. In virtù del buonumore, affrontiamo gli impegni con leggerezza e ottimismo. Chiarimenti con chi amiamo.
Leone
Sia la sfera lavorativa sia quella sentimentale attraversano una fase di espansione. Sentiamo l’esigenza di cambiare qualcosa? Approfondiamo. Avvertiamo insofferenza per certe direttive che vengono dall’alto, ma sono questioni del tutto superabili.
Vergine
Oggi possiamo dormire tra due guanciali, la serenità è garantita. È una domenica ottima: godiamoci la presenza e l’affetto delle persone care. La carriera riceve stimoli positivi. Doni, dimostrazioni concrete d’amore da parte di chi ci ha rubato il cuore.
Bilancia
La fase è movimentata per la vita professionale, ma oggi possiamo mollare un po’ di incombenze e ritagliarci qualche momento libero tutto per noi. Per fortuna non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Se la competizione ci stressa, teniamocene fuori.
Scorpione
Leggere increspature delle acque minacciano la nostra tranquillità. Piccole incomprensioni nei rapporti con gli altri: parliamo pacatamente. Sono possibili mancanze nella nostra relazione. Cerchiamo di non farci prendere in castagna, stiamo sul pezzo.
Sagittario
Sul piano del rendimento è un momento produttivo. Nell’attività quotidiana, pratici ed efficienti, diamo una bella sfoltita agli impegni in agenda. Situazioni allettanti in ambito sociale, allacciamo dei contatti intriganti. Nuove prospettive lavorative.
Capricorno
I punti fermi oggi ce li offre la Luna in Toro. Cerchiamo di frequentare gente, diamo spazio a nuovi incontri e soprattutto sorridiamo fiduciosi al futuro. Tutto scorre nel migliore dei modi. Iniziative fortunate in campo finanziario, acquisti sfiziosi per la casa.
Acquario
Dobbiamo risolvere un problema fra le mura domestiche? Niente di preoccupante. Agiamo con calma, ci riveleremo all’altezza della situazione. Per evitare che nascano incomprensioni in famiglia, diciamo chiaramente cosa pensiamo e cosa sentiamo.
Pesci
Se apparteniamo alla schiera dei disoccupati o dei precari, si aprono spiragli per un miglioramento. Contratti e collaborazioni confermati. Periodo perfetto per l’intesa amorosa, vivace per la vita mondana. Buon dialogo e chiacchierate costruttive.