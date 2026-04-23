Marco Bartoli torna con un nuovo singolo

Marco Barcaroli torna con “VUOTO ROMANTICO”: il brano vede la partecipazione della talentuosa interprete Trisha Rodriguez (in arte Trisha)

Il ritorno sulla scena musicale di Marco Barcaroli con il nuovo singolo intitolato “VUOTO ROMANTICO”, un brano che vede la partecipazione della talentuosa interprete Trisha Rodriguez (in arte Trisha).

Dopo la pubblicazione del concept album “Split To Stay Whole” e di diversi singoli in lingua inglese, il musicista e producer sceglie di misurarsi per la prima volta con una sfida stilistica in italiano, nata dalla volontà di eliminare quei filtri linguistici che spesso agiscono da protezione, rendendo l’espressione dei temi più immediata e trasparente. Il brano propone una riflessione profonda e personale sulla percezione del romanticismo nella modernità, ormai considerato quasi un segno di debolezza piuttosto che una virtù. Barcaroli descrive una realtà dove i rapporti appaiono spesso meccanici, ripetitivi e inquinati da dinamiche narcisistiche, portando chi sceglie di non piegarsi a questi schemi a sentirsi ferito o paradossalmente colpevole per aver messo a nudo la propria sensibilità.

A condividere il microfono con lui in questo nuovo capitolo è Trisha, artista italo-americana nata a Chicago e cresciuta tra Madrid e l’Italia, con una solida formazione accademica in canto jazz presso il conservatorio “G. Puccini” di La Spezia. L’incontro tra i due è avvenuto casualmente in uno studio di registrazione e, nonostante i background musicali differenti, Barcaroli ha intravisto nella voce di Trisha il contrasto ideale per arricchire le sue sonorità tipicamente industrial. L’interprete vanta collaborazioni e studi con nomi di rilievo come Michela Lombardi, Ferruccio Spinetti, Piero Gaddi e Paola Folli, oltre a esperienze prestigiose come l’apertura del concerto dei Manhattan Transfer al festival internazionale del jazz della Spezia nel 2023.

Commentando questa nuova direzione artistica, Marco Barcaroli ha dichiarato che l’italiano rappresenta una sfida personale e una voglia di cambiamento rispetto all’inglese, che aveva sempre prediletto per elasticità e affinità con le sue ispirazioni. L’artista ha sottolineato come l’esprimersi nella propria lingua lo renda ancora più ipercritico nella scelta delle parole, nel tentativo di trasmettere il messaggio nella maniera più sincera possibile. Riguardo alla collaborazione con Trisha, Barcaroli ha spiegato di aver sempre apprezzato la contaminazione nel proprio sound e di aver atteso il momento giusto per coinvolgerla, auspicando che questa sinergia possa ripresentarsi in futuro anche in altri progetti artistici personali.

La realizzazione di “VUOTO ROMANTICO” vede il ritorno di storici collaboratori: Francesco Foti firma nuovamente le chitarre, portando nel brano la sua versatilità tecnica, mentre il mixaggio è affidato ancora una volta ad Andrea Pachetti. Anche l’aspetto visivo mantiene un legame con il passato grazie alla copertina realizzata dal disegnatore e fumettista lucchese Francesco Lunardi, che ha interpretato liberamente le suggestioni della demo inviatagli da Barcaroli. Attualmente, il musicista è già immerso in una fase di scrittura e preproduzione per dare seguito a questo nuovo percorso con lavori più corposi, lavorando parallelamente a un secondo progetto musicale ancora coperto dal massimo riserbo. Il singolo “VUOTO ROMANTICO” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 17 aprile.

Link profili musicali e social dell’artista

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nuovo singolo disponibile in radio in italiano con Trisha