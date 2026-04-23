Macbeth (Teatro Regio di Torino, 2026) stasera su Rai 5

Il Maestro Riccardo Muti torna sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio di Torin con la nuova produzione di Macbeth

Giovedì 23 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 5 il Maestro Riccardo Muti torna sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio di Torino. La nuova produzione di Macbeth è firmata da Chiara Muti. Nel cast Luca Micheletti (Macbeth), Lidia Fridman (Lady Macbeth), Giovanni Sala (Macduff) e Maharram Huseynov (Banco). Scene Alessandro Camera, costumi Ursula Patzak.

Riccardo Muti dirige questo capolavoro da cinquant’anni, affinandolo sempre di più, e ne è oggi il massimo conoscitore. Il suo ritorno al Regio — il quarto in cinque anni — lo vedrà affiancato da Chiara Muti, ideatrice di un nuovo, attesissimo allestimento dell’opera. Nel ruolo del titolo il baritono Luca Micheletti — che essendo nato attore di prosa ha Shakespeare nel sangue — e in scena con lui una squadra di impeccabili cantanti verdiani come Lidia Fridman, Giovanni Sala e Maharram Huseynov.