“L’immortale” di Richard Berry stasera su Rai Movie: la trama del film

Noir alla francese stasera su Rai Movie, che propone “L’immortale” di Richard Berry: la trama del film di azione

“L’immortale” diretto da Richard Berry e prodotto da Luc Besson, è proposto giovedì 23 aprile 2026 alle 21.10 su Rai Movie. Lasciatosi alle spalle il suo passato criminale, il marsigliese Charly Mattei subisce un agguato. Nonostante i 22 colpi di pistola, l’uomo sopravvive e scopre che l’attentato è stato organizzato dal suo ex complice, Tony Zacchia. Inizialmente Mattei non intende vendicarsi, ma le provocazioni dei suoi avversari non s’interrompono, e quando uccidono un suo amico l’uomo decide di fargliela pagare. Con Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin.