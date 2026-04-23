Ictus e problemi di timidezza a “Elisir” stamani su Rai 3

Stamani su Rai 1 ictus e problemi di timidezza al centro di “Elisir” su Rai 3. Tra i temi anche l’importanza delle fibre per la salute intestinale

Si parlerà di ictus in apertura della nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 23 aprile, alle 10.50 su Rai 3. Si tratta di un danno cerebrale che si verifica quando l’afflusso di sangue diretto al cervello si interrompe improvvisamente, a causa dell’occlusione o della rottura di un’arteria.

Nel primo caso si parla di infarto cerebrale, che è la forma di più frequente osservazione. Nel secondo caso, invece, si parla di emorragia cerebrale, la forma più grave perché può condurre alla morte. Quali sono i segnali di un ictus? Come si interviene? E in che modo è possibile prevenirlo? Risponderà a queste e ad altre domande il professor Danilo Toni, Direttore dell’Unità di Trattamento Neurovascolare presso il Policlinico Umberto I di Roma.

Nello spazio successivo del “Mangiarsano” focus sulle fibre, un elemento fondamentale della nostra alimentazione poiché utili a mantenere la salute dell’intestino e a regolarizzarne la motilità. Quanti tipi di fibre esistono? In quali alimenti si trovano? Chiarirà ogni dubbio il professor Nicolò Merendino, presidente del corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana presso l’Università della Tuscia di Viterbo.

Infine, la rubrica “Serena…mente” approfondirà il tema della timidezza, un tratto della personalità caratterizzato da ansia sociale, paura del giudizio e sintomi fisici come rossore e tachicardia. La timidezza, quando è estrema, può limitare la vita sociale e lavorativa. In che modo può essere superata? Con quali strategie può essere gestita? Approfondirà questo argomento Alberto Siracusano, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e professore emerito di Psichiatria presso l’Università di Roma Tor Vergata.