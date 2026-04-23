HONOR traina la crescita globale degli smartphone nel primo trimestre 2026

Mentre le spedizioni globali di smartphone sono diminuite del 6% su base annua nel primo trimestre del 2026, HONOR si è distinta registrando la crescita più elevata tra i principali brand

Secondo Counterpoint, mentre le spedizioni globali di smartphone sono diminuite del 6% su base annua nel primo trimestre del 2026, HONOR si è distinta registrando la crescita più elevata tra i principali brand, superando il 25% anno su anno. Secondo IDC, HONOR è anche il marchio che ha ottenuto la crescita più alta tra i primi 10.

Sempre secondo Counterpoint, la crescita di HONOR è stata trainata dall’espansione nei mercati internazionali e da un portafoglio prodotti adattato alle diverse regioni, supportato da promozioni aggressive e da una solida esecuzione strategica in un contesto di aumento dei costi dei componenti, permettendole di sovraperformare il mercato.