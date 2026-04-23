Foto, gli arresti dell’ICE vincono il World Press Photo 2026. A maggio in mostra a Roma

Lo scatto di Carol Guzy negli Usa trionfa ad Amsterdam. Premiata l’italiana Chantal Pinzi per il suo reportage in Marocco

È un’immagine che ferma il respiro e interroga le coscienze quella che si aggiudica il World Press Photo of the Year 2026. La giuria globale ha premiato la fotografa statunitense Carol Guzy per lo scatto ‘ICE Arrests at New York Court’, parte di un profondo lavoro sulle conseguenze delle politiche migratorie negli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato questa mattina da Amsterdam, confermando la forza del fotogiornalismo come testimone dei traumi invisibili delle metropoli occidentali.

IL DRAMMA DELL’ARRESTO DAVANTI AI FIGLI

L’immagine vincitrice cattura il momento esatto in cui Luis, un migrante ecuadoriano, viene circondato e detenuto dagli agenti dell‘Immigration and Customs Enforcement (ICE) all’uscita di un tribunale di New York. Il cuore della foto è però lo sguardo dei figli di Luis, la cui disperazione riflette la brutalità di un sistema che separa le famiglie proprio nei luoghi che dovrebbero garantire giustizia. Carol Guzy è stata lodata dalla giuria, presieduta da Kira Pollack, per la capacità di documentare un evento improvviso con una composizione che trasmette l’impatto emotivo devastante della detenzione migratoria.

L’EDIZIONE DEI GRANDI CONFLITTI

Il concorso 2026 è stato selezionato tra oltre 57.000 immagini presentate da fotografi di tutto il mondo. Accanto al successo della Guzy, si sono distinti due finalisti globali di altissimo profilo: Saber Nuraldin, con un crudo reportage sulla carestia che ha colpito la popolazione di Gaza, e Victor J. Blue, che per il New York Times Magazine ha seguito la coraggiosa battaglia delle donne Maya Achi in Guatemala per ottenere giustizia dopo decenni di crimini contro l’umanità.

ITALIA PROTAGONISTA CON CHANTAL PINZI

C’è un’importante firma italiana in questa edizione: Chantal Pinzi ha conquistato il premio nella categoria Stories per la regione Africa. Il suo progetto, ‘Farīsāt: Gunpowder’s Daughters’, racconta la rivoluzione silenziosa delle donne in Marocco che partecipano alla Tbourida, una storica tradizione equestre patriarcale. Pinzi ha documentato la forza di queste donne che, tra fumo e polvere da sparo, rivendicano il proprio diritto di abitare una cultura millenaria, sfidando rischi e convenzioni sociali.

MOSTRA A ROMA DAL 7 MAGGIO

Tutti i lavori vincitori saranno visibili al pubblico italiano tra poche settimane. Dal 7 maggio al 29 giugno 2026, il Palazzo delle Esposizioni di Roma ospiterà infatti la World Press Photo Exhibition 2026. Un’occasione per vedere da vicino le immagini che hanno raccontato l’ultimo anno di storia globale, offrendo una panoramica che va dalla crisi migratoria americana alle lotte per l’identità e la sopravvivenza in ogni angolo del pianeta.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)