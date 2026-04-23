Barbara D’Urso fa causa a Mediaset per diritti d’autore e mancati pagamenti

Dopo tre anni di silenzio, la conduttrice sembra aver deciso di chiudere la vicenda in tribunale

A tre anni dall’addio forzato a Mediaset, Barbara d’Urso, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di fare causa al Biscione. La notizia, riportata in esclusiva dal quotidiano La Stampa, segna così lo strappo definitivo tra la conduttrice e l’emittente televisiva, dopo vent’anni di lanci fatti ‘col cuore’.

LE MOTIVAZIONI IN BALLO

I motivi dello scontro legale sarebbero diversi: sul tavolo, ci sarebbero infatti i mancati compensi dei diritti d’autore per i programmi firmati in 16 anni di lavoro e per ‘Live non è la D’urso’, format di sua proprietà. E non è tutto. A quanto pare a non andare giù a Barbara D’urso ci sarebbe stata anche l’imposizione di dover far approvare l’elenco degli ospiti dei suoi programmi a Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Quello tra Barbara D’Urso e Mediaset è dunque un epilogo amaro, reso tale da diversi eventi come, ad esempio, le mancate scuse da parte del gruppo, alla conduttrice, per un post social del 2023 pubblicato sul profilo di Qui Mediaset “nel quale veniva pesantemente ingiuriata”.