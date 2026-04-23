A Tarquinia, due bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato

Il Comune di Tarquinia ha pubblicato due bandi di concorso per assumere, a tempo pieno e indeterminato: una unità di personale con il profilo di istruttore dei servizi amministrativi ed economico-finanziari; una unità di personale con il profilo di assistente sociale (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione)

Il Comune di Tarquinia ha pubblicato due bandi di concorso per assumere, a tempo pieno e indeterminato: una unità di personale con il profilo di istruttore dei servizi amministrativi ed economico-finanziari; una unità di personale con il profilo di assistente

sociale (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione “inPA”, accedendo con SPID, CIE o CNS. Non saranno ammesse candidature inviate con modalità diverse. Il termine per la presentazione delle domande per entrambi i bandi è fissato alle ore 23:59 del 6 maggio 2026.

I testi integrali dei due bandi sono disponibili:

– sul sito istituzionale www.comune.tarquinia.vt.it (“amministrazione trasparente”,

sezione “bandi di concorso”);

– sul portale “inPA” nelle pagine dedicate ai singoli profili

– istruttore dei servizi amministrativi ed economico-finanziari:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?

concorso_id=0f52bfdbda424a7db20e6ee89ba4acdb

– assistente sociale – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?

concorso_id=2c0a2a46389443ce92f5cb5efee18805.