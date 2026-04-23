A “Geo” oggi su Rai 3 l’arte delle monete

Sapete come nascono le monete che ogni giorno passano di mano in mano? Se ne conosce il valore economico, ma raramente ci si ferma a pensare a ciò che raccontano. Dietro questi piccoli dischetti di metallo si nascondono la storia del nostro Paese e il lavoro paziente degli incisori. Se ne parla a “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 23 aprile, alle 16.15 su Rai 3.

“Geo” entra nel Museo della Zecca di Roma con l’archeologa Valentina Bonaccorsi, mentre, in studio, Daniela Longo, coordinatrice didattica della Scuola dell’Arte della Medaglia, e Francesca Tagliaferri, borsista della Scuola, spiegano le tecniche e i saperi di un mestiere antico, oggi trasmesso ai giovani creativi che daranno forma alle monete di domani.

“Geo” è anche online su RaiPlay.it.