Trump: “Possibili colloqui già venerdì”. Libano vuole prorogare la tregua

L’Iran non ha ancora annunciato una posizione ufficiale sulla possibile estensione del cessate il fuoco, nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore

“Buone notizie” su un eventuale secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, possibile già da venerdì, sono state annunciate dal New York Post, che ha scambiato alcuni messaggi di testo con il presidente Donald Trump. Fonti pakistane hanno rivelato al quotidiano che gli sforzi di mediazione con Teheran hanno rilanciato la possibilità che un nuovo round di colloqui si tenga già nelle prossime “36-72 ore”. “È possibile!”, ha risposto Trump via messaggio alla richiesta di commento del New York Post.

Le posizioni dell’Iran

L’Iran però non ha ancora annunciato una posizione ufficiale sulla possibile estensione del cessate il fuoco, nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Lo precisa l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, considerata vicina ai Guardiani della Rivoluzione.

Secondo quanto riferito: “l’Iran ha ufficialmente accettato di estendere il cessate il fuoco” risultano prive di conferma. Teheran, infatti, non ha rilasciato finora alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

Anche informazioni attribuite al portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, si sono rivelate “inesatte”, ha aggiunto la Tasnim.

Libano vuole una tregua più lunga

L’agenzia di stampa AFP scrive che il Libano chiederà una proroga di un mese della tregua. Domani gli inviati libanesi e israeliani si incontreranno a Washington per la seconda volta in due settimane. Il cessate il fuoco di 10 giorni scadrà domenica.