Stasera su Rai Movie “La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler” di

Stasera su Rai Movie La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (Der Untergang), un film tedesco del 2004 diretto da Oliver Hirschbiegel: la trama

Il film “La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler” di Oliver Hirschbiegel, in onda mercoledì 22 aprile 2026 alle 21.20 su Rai Movie. E’ il 1945. Berlino sta per cadere sotto l’offensiva delle forze alleate e Adolf Hitler si rifugia nel bunker, circondato da gerarchi nazisti e avvolto da follia e disperazione, mentre l’esercito sovietico si avvicina alla città.