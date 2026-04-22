Stasera su Rai Movie “La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler” di

Stasera su Rai Movie La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (Der Untergang), un film tedesco del 2004 diretto da Oliver Hirschbiegel: la trama
Il film “La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler” di Oliver Hirschbiegel, in onda mercoledì 22 aprile 2026 alle 21.20 su Rai Movie. E’ il 1945. Berlino sta per cadere sotto l’offensiva delle forze alleate e Adolf Hitler si rifugia nel bunker, circondato da gerarchi nazisti e avvolto da follia e disperazione, mentre l’esercito sovietico si avvicina alla città.
Il film, tratto dal libro di Joachim Fest, racconta con grande realismo e tensione la fine del Terzo Reich, con un’attenzione accurata ai dettagli storici. Bruno Ganz offre una performance indimenticabile nel ruolo di Hitler, supportato da un cast selezionato con cura per rispecchiare i volti dei gerarchi nazisti. Il film, candidato all’Oscar per il miglior film straniero nel 2005, mescola orrore, umanità e dramma, restituendo un ritratto intenso e inquietante degli ultimi giorni della dittatura. Nel cast anche Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Heino Ferch.