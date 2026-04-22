Stasera su Rai 5 torna Arbore con la terza puntata di “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”

In Meno siamo meglio stiamo – Revisited in onda mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 5, Renzo Arbore ripercorre le tappe del suo programma cult

In Meno siamo meglio stiamo – Revisited in onda mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 5, Renzo Arbore si affianca al suo programma come se ritrovasse un vecchio taccuino di appunti. Osserva, commenta, sorride. Lo commenta e ne svela i retroscena creativi, raccontando i talenti e le scelte artistiche, incontri inattesi, amicizie nate in studio e intuizioni musicali. Un programma di Renzo Arbore e di Ugo Porcelli Enrico Salvatori; produttrice esecutiva Alessandra Giorgi. Regìa di edizione Jessica Fedele, Gianluca Nannini. Filmaker Luca Gregori