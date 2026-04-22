Stamani su Rai 3 a “Elisir” focus sul colesterolo

Un cambiamento importante nelle strategie di prevenzione cardiovascolare sarà al centro della nuova puntata di “Elisir” oggi su Rai 3

Un cambiamento importante nelle strategie di prevenzione cardiovascolare sarà al centro della nuova puntata di “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi – in onda mercoledì 22 aprile alle 10.50 su Rai 3. La puntata dedicherà il primo approfondimento alle nuove linee guida per il trattamento del colesterolo, che introducono un vero e proprio cambio di paradigma per milioni di persone, puntando su una gestione più precoce e personalizzata del rischio cardiovascolare.

Accanto alle statine, le nuove indicazioni pongono sullo stesso piano anche altre terapie, come gli anticorpi monoclonali. Ne parlerà il professor Claudio Borghi, direttore dell’Unità Operativa di Medicina Interna all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna.

A seguire, nello spazio “È vero che?”, si affronterà il tema dei dolori articolari e muscolari persistenti. Il dolore rappresenta un importante segnale di allarme dell’organismo, ma quando si prolunga nel tempo può compromettere significativamente la qualità della vita e nascondere patologie rilevanti che richiedono un corretto inquadramento. L’argomento sarà approfondito dal dottor Massimo Magi, medico di famiglia.

Infine, la rubrica “ABC della salute” sarà dedicata allo squilibrio intestinale, una condizione che si verifica quando i batteri normalmente presenti nel colon proliferano in modo anomalo nell’intestino tenue. Questa alterazione può compromettere la digestione e l’assimilazione di nutrienti fondamentali come grassi, ferro e vitamine, provocando anche fermentazione precoce dei carboidrati, dolore, tensione e gonfiore addominale. A spiegare come riconoscere e trattare questa sindrome sarà il professor Roberto Faggiani, direttore della Gastroenterologia dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma.