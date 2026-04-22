“Solo lo stesso” è la nuova canzone di Edy

Esce “Solo lo stesso”, il nuovo singolo di EDY, terzo capitolo del prossimo disco di inediti previsto per l’8 maggio. Un brano che affonda le radici nelle sonorità shoegaze e alternative rock

Esce il 17 aprile “Solo lo stesso”, il nuovo singolo di EDY, terzo capitolo del prossimo disco di inediti previsto per l’8 maggio. Un brano che affonda le radici nelle sonorità shoegaze e alternative rock, trasformando il vuoto in una materia sonora densa e malinconica, con influenze emo e urban italiane.

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“Solo lo stesso” racconta ciò che resta quando un amore finisce: non la fine in sé, ma il dopo. Il momento in cui si realizza che chi ci avrebbe salvato non c’è più. Rimangono frammenti — ricordi, parole sospese, silenzi — e una sensazione persistente di solitudine. Un loop emotivo continuo in cui passato e presente si sovrappongono, e fragilità e consapevolezza imparano a convivere.

Il brano si muove su un equilibrio sottile tra intensità e sottrazione: strofe dalle sonorità essenziali lasciano spazio a un ritornello diretto e ripetitivo, pensato come uno sfogo catartico, immediato, capace di creare una connessione autentica con chi ha vissuto relazioni tossiche, perdite o un profondo senso di vuoto. Al centro, una domanda ossessiva: è rimasto davvero qualcosa? Una paura che scava e mette in discussione il valore stesso di ciò che è stato vissuto.

Compositore, autore, musicista e produttore nato a Milano, cresciuto a Catania e romano d’adozione, EDY è oggi un artista posh-punk: elegante e sporco, corporate e street. Ospite di talk televisivi, in particolare “Dritto & Rovescio”, come producer e opinion leader, e forte di anni di esperienza nella scena indipendente, nel 2023 ha fondato l’etichetta MATRICE17, con cui promuove una nuova avanguardia musicale.

Il percorso recente si sviluppa come una narrazione coerente e stratificata: “Ti cancello” (13 febbraio) segna l’inizio di una fase più cruda e viscerale, seguita da “Null’apposto” (13 marzo). Con “Solo lo stesso”, EDY completa la prima trilogia di questo nuovo capitolo artistico, anticipando l’uscita dell’album, prevista per l’8 maggio 2026.