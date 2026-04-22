RAF MC & Juventino Mendoza insieme nel nuovo singolo “Amándote (Bachata Remix)”

Il nuovo singolo “Amándote (Bachata Remix)” di RAF MC in collaborazione con l’artista cubano Juventino Mendoza, disponibile su tutte le piattaforme digitali

22disponibile su tutte le piattaforme digitali “Amándote (Bachata Remix)”, il nuovo singolo firmato da RAF MC in collaborazione con l’artista cubano Juventino Mendoza. Un progetto internazionale che unisce energia latin, eleganza europea e autenticità caraibica, dando vita a una bachata moderna, intensa e altamente coinvolgente.

Un ponte tra culture e palchi internazionali

“Amándote (Bachata Remix)” nasce dalla volontà di fondere due percorsi artistici complementari: da un lato RAF MC, performer italiano con oltre 20 anni di carriera internazionale tra musica, danza e fitness dall’altro Juventino Mendoza, artista cubano con una solida formazione nello spettacolo e una carriera tra televisione e live internazionali. Il risultato è un brano che unisce melodia, ritmo e storytelling emotivo, pensato per il palco ma anche per il pubblico globale.

”Amándote (Bachata Remix)” si inserisce perfettamente nel panorama latin contemporaneo, con un sound capace di parlare sia agli appassionati di bachata che al pubblico internazionale. Un brano da ascoltare… ma soprattutto da vivere e ballare.

Il videoclip ufficiale girato a Miami da Neiver Alvarez, disponibile su YouTube, valorizza l’estetica latin contemporanea con una forte attenzione alla qualità visiva grazie anche alla post produzione di Cristan Valles.

RAF MC: performer globale

RAF MC, nome d’arte di Raffaele Verrillo, è un artista italiano con oltre 20 anni di esperienza internazionale tra musica, danza e performance live. Presenter internazionale e Zumba Jammer dal 2014, ha portato la sua arte in tutto il mondo: Europa, Stati Uniti, Sud America, Africa e Medio Oriente. Con centinaia di eventi e una forte presenza globale, RAF MC rappresenta oggi una figura di riferimento nel panorama fitness & latin entertainment.

Juventino Mendoza: talento cubano tra TV e musica

Juventino Mendoza è un artista cubano formato alla School of Musical Shows di L’Avana , con competenze che spaziano tra canto, danza e direzione artistica. Nel corso della sua carriera ha:lavorato come lead singer della Charanga Habanera, una delle band più influenti di Cuba , partecipato a produzioni televisive e spettacoli internazionali, preso parte a programmi come Mira Quién Baila (USA e Messico), The Celia Cruz Show e altri format in America Latina.

Il suo stile unisce tecnica, presenza scenica e forte identità artistica.