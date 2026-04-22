Pillole di calciomercato: Milan e Juve su Lewandowski. A Napoli nomi per il dopo Conte

José Mourinho in pole position per la panchina del Real Madrid

Nonostante sia ancora aprile già si parla di calciomercato. Nomi nuovi o vecchi ritorni? Qualche fresca curiosità per voi.

Lewandowski è l’uomo del giorno: il suo agente è in Italia per incontrare Milan e Juventus, con i rossoneri che valutano l’addio di Leao (valutato tra i 40 e i 50 milioni) per far spazio al polacco.

Il Napoli naviga nell’incertezza: se Antonio Conte dovesse lasciare a fine stagione, De Laurentiis ha già pronti i nomi di Mancini o Sarri.

Svolta in panchina per il Real Madrid: José Mourinho è balzato in pole position per il dopo-Arbeloa.