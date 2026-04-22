Oroscopo di oggi, mercoledì 22 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 22 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il nostro cassetto è pieno di sogni e desideri? Effettuiamo una scelta, anche tenendo conto dell’investimento economico che ci viene richiesto. In materia di finanze, comportiamoci con prudenza. La situazione è solida, ma evitiamo di sfidare la sorte.
Toro
Nel giorno della Luna nel nostro cielo, puliamo e purifichiamo i nostri spazi, scriviamo un elenco di obiettivi chiari e realistici, godiamoci una pausa. In questa fase di transizione, non prendiamo decisioni e troviamo un equilibrio tra azione e riposo.
Gemelli
È un periodo pieno, ricco di grandi novità. Proviamo a gestire la voglia di cambiare con energia e buonsenso per volgerla a nostro favore. Se sostituiamo la fiducia al lamento, tutto appare sotto una luce diversa, promettente per la sua nitidezza.
Cancro
Con il supporto di Giove che la tiene a braccetto, la Luna in Toro ci mostra il suo lato più rassicurante. Progetti con persone lontane. Se di recente abbiamo trascurato amici e parenti, rimediamo subito con telefonate, visite e piccoli doni.
Leone
Cronaca di un malumore annunciato. Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiamo di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali, mentre nella coppia c’è da ridire, una gelosia esagerata appanna la vista.
Vergine
Pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, oggi, grazie alla Luna in trigono, affrontiamo la giornata con il sorriso sulle labbra. Eventuali lavori di ristrutturazione della casa, piuttosto dispendiosi, promettono un’ottima riuscita.
Bilancia
Sabato di relativa monotonia, fatto salvo per la notizia di un ritardo in un contenzioso su un’eredità, un rimborso, il mutuo della casa. Non ci voleva. Incontri intriganti mettono in discussione la nostra, più o meno, comprovata fedeltà. Controlliamoci.
Scorpione
Un po’ di scombussolamento in virtù della Luna in Toro, tuttavia un pizzico di pacatezza e di disponibilità rende tutto molto più facile. L’affabilità oggi non è il nostro forte. La fretta di agire ci rende bruschi, fermiamoci un attimo per riflettere.
Sagittario
Atmosfera tranquilla. Occuparci delle pulizie della casa, del giardino o dedicarci a qualche passatempo casalingo ci infonde serenità. Un’incombenza improrogabile ci fa posticipare una partenza. “L’attesa del piacere è essa stessa il piacere.”
Capricorno
Positivi consolidamenti professionali. Rassicurati da una stabile situazione economica, possiamo permetterci di essere ottimisti sulle nuove imprese. L’amore viviamolo alla giornata. Siamo affascinati da ogni genere di avventura, anche da quelle più trasgressive.
Acquario
Se ci sentiamo nell’occhio del ciclone, cerchiamo un riparo e aspettiamo che la bufera passi. Reagire disordinatamente ingarbuglia di più le cose. Piccoli guai in famiglia risolvibili, grazie all’aiuto di un parente fidato che ci dà delle buone dritte.
Pesci
Il sestile Luna-Giove rappresenta il punto fermo che desideravamo. Con il supporto della concretezza, idee e intuizioni possono essere tradotte in realtà. Un amico regala saggi consigli di cui fare tesoro. Progetti costruttivi per chi di noi intende metter su famiglia.