Oggi su Rai 1 il film Sister Act 2 – Più svitata che mai: la trama

Stasera Rai 1 propone “Sister Act 2 – Più svitata che mai”, in cui torna la comicità di Whoopi Goldberg: la trama del film

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 21.25 Rai 1 trasmette “Sister Act 2-Più svitata che mai” (Sister Act 2: Back in the Habit, Usa, 1993) di Bill Duke, che ripropone la comicità esuberante di Whoopi Goldberg nel ruolo di Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta.

Dopo le peripezie del primo film, Deloris ha ricominciato a fare la cantante. Ma un giorno, durante uno spettacolo a Las Vegas, riceve la visita delle sue vecchie amiche suore che le chiedono di tornare a San Francisco.

Quando le Sorelle del Convento di Santa Caterina giungono in una scuola del centro di San Francisco piena di adolescenti scalmanati, trovano un inferno nei corridoi e nelle aule devastate. Solo una persona può ridar loro fiducia: “la sorella” Deloris Van Cartier che ora ha fatto carriera a Las Vegas. Deloris accetta di rimettersi le vesti di Suor Maria Claretta e mettere in riga gli alunni della scuola con i suoi metodi poco ortodossi. Ci riuscirà?