Giulia Regain, ecco “Angel”, quinto capitolo di #Gmagic STORY

Giulia Regain è pronta per far battere il cuore con “ANGEL”, quinto capitolo dell’innovativo progetto audiovisivo valoriale denominato #Gmagic STORY di 7 tappe

Giulia Regain è pronta per far battere il cuore con “ANGEL”, quinto capitolo dell’innovativo progetto audiovisivo valoriale denominato #Gmagic STORY di 7 tappe. Un progetto importante che condivide con la sua community attiva da oltre 20 anni unendo musica, psicologia positiva e benessere olistico con valorizzazione del made in Italy, pensato per ispirare la nuova generazione.

Angel è un viaggio musicale e simbolico che attraversa il tema della comunicazione e della dimensione angelica, il potere delle parole, della voce dell’anima e della connessione tra il paradiso e la terra, immerso nella forza protettrice spirituale.

Il videoclip si sviluppa come un percorso tra luoghi suggestivi e altamente simbolici, toccando Montefiorino (MO), Verona, Roma con Castel Sant’Angelo, in un racconto visivo che si intreccia idealmente con la “Linea di Michele”: la Sacra di San Michele in Val di Susa (TO), Sant’ Arcangelo di Romagna (RN), fino alla Grotta di San Michele di Cagnano Varano (FG). Il progetto si arricchisce inoltre di due importanti collaborazioni artistiche al femminile: da una parte la pittrice Susi Costi, coinvolta in un contesto magico e fiabesco presso il Villaggio degli Elfi a Rio Torbido (RE) e dall’altra Anna Corsini, protagonista di una mostra interamente dedicata a opere angeliche a Montefiorino (MO).

Un progetto #Gmagic sempre più all’avanguardia, che unisce creatività, innovazione e visione internazionale.

Il brano Angel vede la partecipazione della voce del cantante di Francoforte J.O.Y., con testo curato da Giulia Regain, il violino della talentuosa Sofia aka Moto Violinist e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la creazione di alcuni suoni, a conferma di una produzione aperta alle nuove frontiere artistiche e tecnologiche.

Angel fonde un sound pop, trance e progressive melodic house dal respiro internazionale, impreziosito da atmosfere oniriche, luminose e fortemente melodiche.

Ne nasce un vero e proprio viaggio sonoro, capace di sprigionare luce, energia ed emozione, trasformandosi in un intenso invito a “comunicare con verità e responsabilità”.In collaborazione con GtStudio Recordings Publishing S.r.l., con Giovanni Torre coinvolto sia in ambito editoriale e musicale, sia nella realizzazione del videoclip, di cui cura anche la regia. Giulia Regain firma il progetto come ideatrice e produttrice esecutiva.

7 canzoni, 7 colori, 7 chakra: “ANGEL” corrisponde al quinto chakra, l’azzurro, simbolo di pace interiore, calma e senso di protezione. In psicologia positiva riguarda la calma, l’equilibrio e la crescita. Il cristallo è l’acquamarina. La canzone invita alla verità del cuore espressa con dolcezza, consapevolezza ed armonia.

Il nuovo format del #Gmagic TOUR 2026/2027 è pronto a debuttare: un’esclusiva esperienza multisensoriale che unisce musica, tecnologia d’avanguardia, effetti luminosi immersivi, visual 3D, scenografie LED e magici gadget brandizzati.

L’etichetta indipendente G Magic Records, fondata da Giulia Regain, guida questo progetto ambizioso, aperto alla condivisione e all’interazione con la #Gmagic Community, una realtà attiva e partecipativa che ha già ottenuto riconoscimenti. Sul sito www.gmagic.it potete trovare tutte le informazioni ed unirvi al progetto come followers e partner & friends hanno già fatto a sostegno di questi valori condivisi verso una Nuova Era.