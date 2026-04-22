Unione europea approva il prestito di 90 miliardi per l’Ucraina

Era stato bloccato dal veto dell’Ungheria

Il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Unione europea ha approvato l’ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina, bloccato sinora dal veto dell’Ungheria. Lo fa sapere la presidenza di turno cipriota.

“Questo impegno finanziario dell’Unione europea ha soprattutto un effetto politico, perché dimostra che l’Europa continua a sostenere incondizionatamente l’Ucraina ed è anche un chiaro messaggio alla Russia: Mosca deve sapere che l’Europa non allenterà il sostegno e che questa guerra è senza prospettive e può essere conclusa solo attraverso negoziati di pace”, ha detto il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius, in conferenza stampa. Secondo Berlino, i fondi potranno essere disponibili in tempi brevi: “Se l’Ungheria non si oppone nella procedura scritta, la modifica sarà possibile allo scadere del termine, pari a 24 ore, e poi i 90 miliardi potranno essere erogati”.