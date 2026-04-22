Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo

La popstar e l’attore lo scorso luglio hanno documentato i loro giorni spensierati nel capoluogo siciliano, ora scelto per il loro sì

Folgorati dalla bellezza della città dove lo scorso luglio hanno passato giorni spensierati documentati sui social, Dua Lipa e Callum Tatum hanno scelto Palermo come location per il loro matrimonio. A rivelare quella che al momento è solo un’indiscrezione è Il Giornale di Sicilia in un articolo uscito oggi.

TRE GIORNI DI FESTA

La coppia starebbe organizzando le cose in grande e avrebbe programmato tre giorni di festa, tra il 5 e il 7 settembre di quest’anno. La popstar e l’attore e modello avrebbero anche già prenotato un intero piano di suite a Villa Igiea per accogliere gli ospiti internazionali che arriveranno. Top secret qualsiasi dettaglio sulla cerimonia e sul ricevimento. Secondo Il Giornale di Sicilia, però, la wedding planner della power couple sarebbe già andata a Palermo più volte per definire il tutto. Da quanto trapelato negli ultimi mesi, la coppia starebbe facendo affidamento a Alessandra Grillo, già dietro il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez a Noto.

LA VACANZA A PALERMO

Dua Lipa e Callum Tatum sono legati sentimentalmente dal 2024 e – la scorsa estate – non sono passati inosservati per le strade del centro di Palermo mentre visitavano chiese e monumenti, giravano per i mercati della città o mangiavano seduti ai tavolini all’aperto come qualsiasi turisti. “Palermo nei nostri cuori”, ha poi scritto la popstar pubblicando le immagini scattate tra passeggiate e giornate al mare. Non è difficile immaginare, quindi, che scelta di celebrare le nozze del capoluogo siciliano sia arrivata facilmente.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)