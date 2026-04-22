Colesterolo LDL, nuove frontiere di prevenzione dallo studio Ez-PAVE

Colesterolo LDL, dallo studio Ez-PAVE nuove prove a favore di target <55 mg/dL nella prevenzione secondaria

Ridurre in modo più aggressivo il colesterolo LDL nei pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica non è solo una raccomandazione teorica, ma una strategia che si traduce in un beneficio clinico concreto. È questo il messaggio chiave dello studio Ez-PAVE, pubblicato sul New England Journal of Medicine, che fornisce una delle evidenze randomizzate più solide finora disponibili sul confronto tra diversi target di LDL nella prevenzione secondaria.

Il contesto: linee guida avanti, evidenze indietro

Negli ultimi anni, le linee guida europee e internazionali hanno progressivamente abbassato i target raccomandati di LDL, fino a indicare valori inferiori a 55 mg/dL nei pazienti ad altissimo rischio cardiovascolare. Tuttavia, queste indicazioni si basavano in larga parte su analisi post-hoc, studi osservazionali o trial non progettati specificamente per confrontare target differenti.

Mancava quindi una dimostrazione diretta, da studio randomizzato, del reale vantaggio clinico di un approccio più intensivo rispetto a uno standard già considerato “ottimale”.

Lo studio Ez-PAVE

Per colmare questo gap, i ricercatori hanno condotto uno studio randomizzato, in aperto, che ha arruolato 3.048 pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica in Corea del Sud.

I partecipanti sono stati assegnati a due strategie terapeutiche:

target intensivo: LDL <55 mg/dL

target convenzionale: LDL <70 mg/dL

Il follow-up mediano è stato di 3 anni, un periodo sufficiente per osservare differenze clinicamente rilevanti negli eventi cardiovascolari.

Risultati: riduzione significativa degli eventi

I risultati sono netti. L’endpoint primario composito — che include morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale, ictus non fatale, rivascolarizzazione e ricovero per angina instabile — si è verificato:

nel 6,6% dei pazienti nel gruppo intensivo

nel 9,7% nel gruppo convenzionale

Questo si traduce in una riduzione relativa del rischio del 33% (HR 0,67; IC 95% 0,52–0,86; p=0,002) a favore del target più basso.

In termini assoluti, la differenza è pari a circa 3 eventi in meno ogni 100 pazienti trattati in 3 anni, un dato clinicamente rilevante considerando l’elevato rischio di questa popolazione.

Durante lo studio, i livelli medi di LDL raggiunti sono stati:

56 mg/dL nel gruppo intensivo

66 mg/dL nel gruppo standard

Una differenza relativamente contenuta, ma sufficiente a determinare un impatto significativo sugli outcome.

Sicurezza: nessun prezzo da pagare

Un punto cruciale riguarda la sicurezza. L’intensificazione della terapia ipolipemizzante è spesso associata a timori su possibili effetti avversi, soprattutto con livelli molto bassi di LDL.

In Ez-PAVE, tuttavia, l’incidenza degli eventi avversi è risultata sovrapponibile tra i due gruppi, con l’unica differenza di una minore incidenza di aumento della creatinina nel gruppo intensivo. Un dato che rafforza ulteriormente la sostenibilità clinica di strategie più aggressive.

Interpretazione: conferma del paradigma “lower is better”

Lo studio fornisce una conferma robusta del paradigma “the lower, the better” già emerso da precedenti trial con statine, ezetimibe e inibitori di PCSK9, ma qui testato direttamente attraverso il confronto tra target terapeutici.

Il dato particolarmente rilevante è che il beneficio emerge anche passando da un target già considerato ottimale (<70 mg/dL) a uno ancora più stringente (<55 mg/dL), suggerendo che esiste spazio per migliorare ulteriormente la prevenzione secondaria.

Implicazioni per la pratica clinica

Dal punto di vista clinico, i risultati dello studio Ez-PAVE potrebbero avere diverse ricadute:

rafforzano le raccomandazioni delle linee guida sui target più bassi di LDL

supportano un uso più precoce e combinato delle terapie ipolipemizzanti

ridimensionano i timori legati alla sicurezza di livelli molto bassi di LDL

Resta tuttavia da considerare la generalizzabilità dei risultati, trattandosi di una popolazione asiatica, e il fatto che lo studio fosse in aperto, anche se con endpoint clinici “hard”.

Il messaggio finale

In pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica, puntare a un LDL inferiore a 55 mg/dL non è solo un obiettivo teorico, ma una strategia che riduce in modo significativo il rischio di eventi cardiovascolari maggiori, senza compromettere la sicurezza.

Un ulteriore tassello che spinge la cardiologia preventiva verso un approccio sempre più intensivo e personalizzato.