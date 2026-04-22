Catanzaro, donna si getta dalla finestra con 3 figli. Morti mamma e due bimbi

I due figli maschi avevano 4 mesi e 4 anni, la bambina 5 anni e mezzo

A Catanzaro, una donna si è gettata nella notte dal terzo piano con i suoi tre figli: morti sul colpo la 46enne e due bambini di 4 mesi e di 4 anni; ricoverata in gravi condizioni l’altra figlia di 5 anni e mezzo. I vicini di casa hanno descritto la donna come una persona tranquilla, schiva e molto religiosa.

Il Corriere della Sera scrive che “stando alle prime ricostruzioni della Polizia, pare che la donna soffrisse di lievi disturbi psichici. In casa c’era anche il marito il quale si sarebbe svegliato sentendo dei rumori. Compreso cosa era successo è sceso in strada e ha provato a rianimare i bambini prima dell’arrivo del 118”.