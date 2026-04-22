Carpinmusica: dal 22 giugno al 24 agosto torna l’estate carpigiana

È ancora una volta la musica ad accendere l’estate di Carpi (MO). ENRICO PIERANUNZI TRIO, GORAN BREGOVIĆ, SUZANNE VEGA ed EUGENIO FINARDI sono solo alcuni dei protagonisti della CARPINMUSICA

È ancora una volta la musica ad accendere l’estate di Carpi (MO). ENRICO PIERANUNZI TRIO, GORAN BREGOVIĆ, SUZANNE VEGA ed EUGENIO FINARDI sono solo alcuni dei protagonisti della CARPINMUSICA 2026, la rassegna musicale organizzata dal Teatro Comunale di Carpi nell’ambito di “Carpiestate”, dal 22 giugno al 24 agosto 2026.

Il cartellone, messo a punto dal direttore artistico Carlo Guaitoli, comprende 15 appuntamenti che spaziano dalla musica classica, al jazz, al crossover.

Da segnare in agenda a giugno l’appuntamento con ENRICO PIERANUNZI TRIO plays Morricone, il 26 giugno (Cortile d’Onore, ore 21.30), e quello con GORAN BREGOVIĆ and his WEDDING & FUNERAL ORCHESTRA, il 30 giugno (Piazzale Re Astolfo, ore 21.30), un ensemble esplosivo, uno spettacolo “turbo folk” che ripropone gli storici successi di Bregović, insieme a brani tratti dai suoi album più recenti, compreso il nuovo “GOD IS NOT YOUR BABYSITTER”.

L’8 luglio sarà la volta di Yellowjackets, alias Russel Ferrante (piano e synth), Bob Mintzer (strumenti a fiato ed EWI), Will Kennedy (batteria) e Dane Alderson (basso), una delle band più influenti della scena jazz contemporanea, attiva da oltre 40 anni con all’attivo 25 album e 17 nomination ai Grammy Awards.

Il 23 luglio arriva SUZANNE VEGA (Piazzale Re Astolfo, ore 21.30) per presentare dal vivo il nuovo album “Flying with Angels”, in trio con Gerry Leonard (chitarra) e Stephanie Winters (violoncello), mentre il 29 luglio ci sarà EUGENIO FINARDI in “Tutto Finardi”, un viaggio attraverso mezzo secolo di musica, con i grandi successi del cantautore e i brani tratti dal nuovo album “TUTTO”. Sul palco di Piazzale Re Astolfo, insieme a lui, Giuvazza Maggiore (chitarra), Maximilian Agostini (tastiere), Claudio Arfinengo (batteria), tre musicisti di grande sensibilità che contribuiscono a costruire atmosfere coinvolgenti e mai prevedibili.

L’1 agosto nuovo appuntamento con il jazz (Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, ore 21.30): EMILE PARISIEN (sax soprano) e VINCENT PEIRANI (fisarmonica), vincitori del Premio Django Reinhardt rispettivamente nel 2012 e nel 2013. Nel progetto “Abrazo”, incentrato sul tango, si incanala l’energia e l’esuberanza della nuova scena jazzistica d’oltralpe. Gemme di Ellington e Bechet, ma anche Jelly Roll Morton e Piazzolla, si trovano incastonate tra brani originali dal sapore folklorico.

Spazio anche alla musica classica, che da lunedì 22 giugno (Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, ore 21.30, ingresso libero) apre la rassegna con una preziosità: “Variazioni su San Francesco. Dai fioretti a Umberto Eco”, con Vincenzo Maltempo (pianoforte) e Pietro Mercogliano (testo e voce narrante), una narrazione che, prendendo le mosse dall’eredità del Poverello d’Assisi, ne ripercorre le storie più o meno leggendarie. Il concerto nasce in occasione di un doppio anniversario: gli 800 anni dalla morte di San Francesco e i 10 anni da quella di Umberto Eco.

Gli appuntamenti di classica proseguiranno poi a cadenza settimanale tutti i lunedì fino al 3 agosto nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio (Piazza Martiri), dando spazio a straordinari giovani talenti italiani e internazionali: Ensemble Augusta e video painter Samuele Gabbanini (29 giugno), Yuki Serino e Martin Nöbauer (violino e pianoforte, 13 luglio), Federica Lucci (pianoforte, 20 luglio), Mark Milhofer e Marco Scolastra (tenore e pianoforte, 27 luglio) Formentelly Family (con la partecipazione di Frédéric Tardy, oboe, e Xavier Janot, flauto barocco, 3 agosto).

Chiudono la Carpinmusica tre appuntamenti dedicati alla chitarra il 10, 17 e 24 agosto, con Dario Polonara (bandoneon) e Carles Pons (chitarra), Alterius Guitar Trio, Duo Masini – Costantino.