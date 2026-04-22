“Anche Stasera tutto è possibile”: su Rai 2 il meglio di questa edizione di “STEP”

Mercoledì 22 aprile, in prima serata su Rai 2, alle 21.20 appuntamento con “Anche Stasera tutto è possibile”, una puntata speciale con il meglio dell’ultima edizione

Mercoledì 22 aprile, in prima serata su Rai 2, alle 21.20 appuntamento con “Anche Stasera tutto è possibile”, una puntata speciale con il meglio dell’ultima edizione del comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, che, la scorsa settimana, ha chiuso la stagione.

Il pubblico potrà rivivere così alcuni dei momenti più divertenti dell’edizione appena conclusa, con molti degli ospiti che si sono avvicendati nel corso delle puntate, tra cui Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Biagio Izzo e Peppe Iodice.

“Stasera tutto è possibile” è basato sul format Anything goes creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights.

Un programma scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Gian Luca Belardi, Giorgio Cappozzo, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Celeste Papuli, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.