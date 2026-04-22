A “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3 colpo di scena sul caso Milza. Lo chef ha ucciso anche il padre e la badante peruviana?

Colpo di scena nell’inchiesta sullo chef Emiliano Milza: è stato riesumato il corpo del padre. Oltre ad aver ucciso la compagna per intascare il premio dell’assicurazione l’uomo aveva già ucciso anche il padre e la badante peruviana? Mentre la Procura indaga per capire se Milza abbia somministrato loro dosi massicce di farmaci, mercoledì 22 aprile alle 21.20 su Rai 3, a “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli proporrà alcune testimonianze inedite sul caso.

Continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso: quando avrebbero ingerito la ricina? Ed erano loro i bersagli dell’avvelenamento? Decisivi gli esiti sulla ricina a Pavia ma anche gli accertamenti irripetibili sui vetrini a Bari. “Chi l’ha visto?” ha trovato alcuni documenti inediti. Infine, il caso di Alessandro Venturelli: il giudice ha archiviato perché non ci sono prove né spunti investigativi per ritenere che qualcuno lo stia trattenendo o gli abbia fatto del male, ma per i genitori non è possibile archiviare una scomparsa e chiedono di continuare a cercarlo.