Terra di visionari e sognatori: il mito degli Orfei e l’arte di “Lean 54” a Bagnacavallo

La Romagna è da sempre un laboratorio a cielo aperto per chi sa sognare in grande. È la terra che ha nutrito l’immaginario di Federico Fellini, che nel circo vedeva non solo uno spettacolo, ma una dimensione dell’anima: un miscuglio indissolubile di malinconia e meraviglia. Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 17:30, la Cantina di Piazza Nuova celebra questa attitudine visionaria con un evento che intreccia storia documentata e arte pura, curato e organizzato dalle giornaliste Marilena Spataro e Monia Savioli, in collaborazione con l’Associazione Culturale Logos APS.

​Il pomeriggio si aprirà con la presentazione della mostra personale di Andrea Lecca, in arte Lean 54, artista bolognese di lungo corso. Sarà la giornalista culturale e curatrice d’arte Marilena Spataro a introdurre l’opera di questo maestro, un vero e proprio “circo dell’anima” che si spinge oltre la realtà.

Le tele di Lean 54 sono abitate da figure dai colli sottili come steli, quasi marionette sospese che sembrano voler recidere ogni legame con la terra per vivere in una dimensione visionaria. Tra queste spiccano rappresentazioni del circo nella sua completezza, dove l’artista inserisce intere serie di spettacoli all’interno del quadro, insieme a figure quasi estreme e iconiche come pagliacci e personaggi di scena.

Come afferma la stessa curatrice: “Il circo è un mondo fuori dalla realtà, un’architettura del meraviglioso che viene costruita in un istante per avvolgere lo spettatore e trasportarlo in un’altra dimensione dove tutto è possibile e il quotidiano svanisce. È per questo che è amatissimo dai bambini, che vivono naturalmente nel mondo della fantasia e dell’immaginario”. In questo scenario brilla un ritratto di Moira Orfei immerso in un’esplosione di colori, simbolo di quella creatività esagerata e vitale propria di chi sa abitare questo “altrove”.

​Dalle ore 18:00 il focus si sposterà dal sogno alla cronaca storica per esplorare le radici del mito circense tra Massa Lombarda e il mondo. La giornalista Monia Savioli dialogherà con lo studioso Guido Neri, autore della ricerca Corsivi Romagnoli, che ha rintracciato proprio nel comune di Massa Lombarda le vere radici della famiglia Orfei. Il colloquio ripercorrerà gli intrecci che hanno segnato l’epopea di questa dinastia, capace di tessere legami profondi — anche attraverso unioni e matrimoni — sia con altri esponenti del mondo circense del territorio sia con grandi realtà di livello internazionale. All’iniziativa è prevista la partecipazione di personaggi e familiari degli Orfei, testimoni viventi di una storia che, partendo dalle campagne romagnole, ha conquistato le platee del mondo intero.

​A suggello dell’incontro, la convivialità si farà protagonista secondo la più autentica tradizione dell’accoglienza romagnola, laddove l’acqua diventa vino. Come vuole l’antica usanza, se altrove al pellegrino si offre un bicchiere d’acqua, è quando gli viene porto un bicchiere di vino che capisce di essere finalmente arrivato in Romagna. Il patron della Cantina di Piazza Nuova, Maurizio Bragonzoni, onorerà questo spirito offrendo a tutti i presenti un brindisi con i vini della sua rinomata cantina, unendo così l’arte e la storia alle eccellenze e alla tradizione del territorio.

​PROGRAMMA

​Ore 17:30: Inaugurazione mostra di Lean 54. La curatrice d’arte e giornalista Marilena Spataro presenta e dialoga con l’artista Andrea Lecca.

​Ore 18:00: “Le origini romagnole del Circo Orfei”. La giornalista Monia Savioli dialoga con lo studioso Guido Neri.

​A seguire: Brindisi offerto da Maurizio Bragonzoni.

Cura e Organizzazione: Marilena Spataro e Monia Savioli.

Luogo: Cantina di Piazza Nuova, Piazza Nuova, Bagnacavallo (RA).

Info: 0545 294407.