Protom Group cede la controllata Scuolab a Helkin srl


Protom Group cede la controllata Scuolab a Helkin srl: un’operazione strategica per il futuro dell’Ed-tech, ecco tutti i dettagli

stormshield

“Siamo orgogliosi del percorso di crescita compiuto da Scuolab sotto la nostra guida – dichiara il ceo di Protom Group Salvatore Rionero – “Questa cessione rappresenta il riconoscimento del valore creato in questi anni. Siamo convinti che Helkin srl sia il partner ideale per accompagnare Scuolab nella prossima fase del suo sviluppo, offrendole le prospettive industriali che merita”.

“Vediamo in Scuolab- dichiara Giorgio Panico, ceo di Helkin- un enorme potenziale e una forte complementarità con le nostre attività nel mondo della scuola e dell’education travel. Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema innovativo al servizio degli studenti e degli istituti scolastici, dove esperienze formative internazionali, contenuti didattici e tecnologie digitali possano integrarsi tra loro. In questo percorso Scuolab rappresenterà il polo hi-tech del gruppo.”