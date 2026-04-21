Protom Group cede la controllata Scuolab a Helkin srl

Protom Group ( https://www.protom.com ) cede la totalità delle quote della propria partecipata Scuolab ( https://www.scuolab.com ) a Helkin ( https://www.helkin.it ).

L’operazione segna un importante passo avanti nell’evoluzione strategica di entrambe le aziende e consolida il posizionamento di Scuolab nel panorama dell’innovazione educativa.

Fondata con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo dell’educazione scolastica attraverso la tecnologia, Scuolab ha costruito nel corso degli anni una solida reputazione nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate per la scuola e la formazione professionale. L’ingresso nel perimetro di Helkin srl garantirà all’azienda nuove risorse e sinergie per accelerare il proprio percorso di crescita.

Per Protom Group, la cessione consolida la sua strategia di utilizzare l’M&A come leva strategica di sviluppo, che prevede la capacità di portare innovazione al mercato, sia attraverso i suoi servizi che attraverso la generazione di spin-off da accompagnare sul mercato con operazioni come questa, acquisendo in tal modo provviste da utilizzare per operazioni di acquisizione come quella operata nel 2024 con l’acquisizione di Espero che ha rafforzato la divisione knowledge development sul mercato della Lombardia e la successiva conclusa lo scorso novembre che ha visto l’acquisizione di RPCNET, azienda attiva nello sviluppo di soluzioni software per la PA. In questo percorso di acquisizioni Protom è affiancata da Iniziativa (https://www.iniziativa.cc), che si conferma sempre di più come la boutique italiana della consulenza per lo sviluppo.

L’operazione con Helkin permette alla stessa Protom di concentrare gli investimenti su nuovi spin-off innovativi, garantendo al contempo a Scuolab la possibilità di crescere all’interno di un player in prima linea nello sviluppare soluzioni per il mondo dell’education per supportare i progetti di crescita.