Oroscopo di oggi, martedì 21 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 21 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Siamo pieni di energie e buonumore, per merito della Luna. Programmi di viaggio a brevissima scadenza. Confidenze affettuose con la persona del cuore. Fortuna in investimenti, studi, spostamenti. Serata con vecchi amici, fra chiacchiere e risate il tempo vola.
Toro
Il denaro e gli affari ci danno fin troppi pensieri, specialmente se come oggi ci tocca mettere mano al portafogli per uscite non programmate. Abbiamo una gran voglia di amare, di casa e di calore? Guardiamoci intorno, le occasioni non mancano.
Gemelli
Nonostante qualche impiccio, non ci perdiamo d’animo e con la nostra immancabile ironia, sdrammatizziamo le difficoltà. Colpi di fulmine. Facendo leva sulla tempestività, possiamo rimuovere con agio gli intralci e risolvere qualche problema.
Cancro
Maggior chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano il nostro ambiente. C’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Cure speciali ai legami d’amicizia: piccole incomprensioni sono in agguato. Manifestiamo le nostre esigenze.
Leone
Grazie al cielo, gli amici e l’amato sono presenti, da loro riceviamo supporto e calore. Tanta generosità con tutti e con noi stessi. Proviamoci. Organizziamo qualcosa fuori dall’ordinario. Tralasciamo le eventuali preoccupazioni e rilassiamoci in compagnia.
Vergine
La carriera interferisce sulla relazione sentimentale? Quando terminiamo il lavoro, stacchiamo la spina e lasciamo i problemi fuori della porta di casa. Imprese ambiziose richiedono impegno, ma ripagano. Rendiamoci disponibili per un’attività di gruppo.
Bilancia
Un venerdì fervido di idee, di cambiamenti che favoriscono la nascita di nuovi progetti e creano occasioni per muoverci e per viaggiare. Il rapporto di coppia mostra qualche strappo, ma il dialogo riesce ad agire efficacemente da collante.
Scorpione
Momento poco significativo per noi. Assecondiamo la vena domestica e se la casa è nel caos, mettiamoci giù di buona lena per farla brillare. Ci assillano le questioni di eredità, gli alimenti e gli onorari degli avvocati? Proviamo a trovare un accordo.
Sagittario
Con la Luna in Leone, è normale essere energici e di buonumore. Complice un ottimo risultato, ci sentiamo in grado di padroneggiare ogni evenienza. Festeggiamo, con un breve viaggio, la nostra riconquistata libertà di muoverci in piena autonomia.
Capricorno
Ci sono molte faccende che attanagliano l’attenzione, legate soprattutto a professione e affetti. Ricarichiamoci con le cose che ci fanno stare meglio. La nostra disponibilità potrebbe essere fraintesa da un collega che prova un certo interesse per noi.
Acquario
Grande creatività. L’amore è un’alchimia, un processo in continua trasformazione. Incontri bellissimi e inaspettati per chi di noi è solo. Con l’arrivo di guadagni inattesi, togliamoci qualche sfizio. Belle sensazioni nel cuore assicurano serenità.
Pesci
La giornata invita a sfatare la triste nomea del venerdì 17. Potenziamo la consapevolezza di essere adeguati a ciò che desideriamo per noi e per gli altri. Assaporiamo il piacere di fare qualcosa di concreto per il prossimo. Letture ad alta voce, gesti solidali.