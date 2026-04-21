Marilyn Manson in concerto a Ferrara sarà ospitato dalle suore

La rockstar americana è attesa il prossimo 11 luglio per la prima data italiana del tour One Assassination Under God

I concerti di Marilyn Manson sono spesso accompagnati da polemiche (in Italia e non solo) per le sue performance sul palco definite sacrileghe. Ma a Ferrara, dove la rockstar americana è attesa il prossimo 11 luglio, anche il dietro le quinte sarà del tutto particolare. Perché nella città estense a ospitare Marilyn Manson saranno le suore. Ad anticiparlo è il sindaco Alan Fabbri, intervistato a Radio Radio di Roma per commentare il dj set organizzato dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, nei giorni scorsi in piazza.

L’annuncio del sindaco

“Se proprio vogliamo parlare di qualcosa di straordinario e progressista – punge Fabbri – possiamo dire che a Ferrara proprio Marilyn Manson sarà ospitato dalle suore, in un convento”.